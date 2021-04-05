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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
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Число выздоровевших от COVID-19 москвичей превысило 950 тысяч

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Еще 1 876 случаев COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о 1 901 случае коронавируса.

За все время пандемии COVID-19 перенесли более 1,03 млн жителей Москвы.

За последние сутки от заболевания вылечилось 815 горожан. Общее число выписанных составило 950 658.

Коронавирус привел к смерти 50 москвичей за последние 24 часа, в общей сложности в столице скончалось 16 922 пациента с COVID-19.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, а также 1 и 3 апреля, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника 09 января 2020 года – 05 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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