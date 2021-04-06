Прокуроры Москвы потребовали ограничить доступ к сайтам, предлагающим сертификаты о вакцинации

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры обратились в Таганский суд Москвы с иском об ограничении доступа к сайтам с объявлениями о продаже сертификатов о вакцинации и медицинских справок.

Московское надзорное ведомство требует признать такую информацию запрещенной к распространению на территории РФ, сообщили журналистам во вторник в прокуратуре.

По данным прокуроров, в интернете "неправомерно размещена информация" об услугах по оформлению за деньги медицинских сертификатов о вакцинации без ее фактического прохождения. В сети также предлагают оформить медицинские справки без прохождения медосмотров, отметили в ведомстве.

Эта информация носит противоправный характер и направлена в адрес неопределенного круга лиц, в связи с чем доступ к сайтам подлежит ограничению, заявили в прокуратуре.