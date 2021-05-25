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Суд в Петербурге запретил два сайта по продаже справок о тестировании на COVID

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Кронштадтский суд Петербурга запретил две интернет-площадки по продаже медицинских справок, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

На этих сайтах можно было купить справки о прохождении тестирования на коронавирус и заказать их доставку. Обращаться в медицинскую организацию для сдачи теста при этом не требовалось, уточняется в сообщении.

С исками о признании этих сайтов запрещенными в РФ в суд обратился прокурор.

Удовлетворяя исковые требования, суд пришел к выводу, что "предоставление доступа к данной информации способно нанести вред здоровью неопределенного круга лиц".

коронавирус

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