Первые летние кафе открылись в Москве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы проверила более 1,6 тысячи кафе, которые намерены работать как летние, для посещения открыто чуть более 6% из них, сообщил "Интерфаксу" начальник ведомства Владислав Овчинский.

"На сегодняшний день специалисты ведомства проверили более 1,6 тыс. летних кафе, из них уже смонтированы и открыты порядка 100 веранд", - сказал Овчинский.

Он добавил, что в ходе проверок таких объектов специалисты инспекции выявили пять нарушений. Все они касались размещения летних кафе вне согласованной властями схемы. Два из этих нарушения на сегодня устранены.

В общей сложности в схему размещения включено около 3 тыс. летних кафе, отметил также Овчинский. Таким образом, инспекция проверила работу более половины этих объектов.

1 апреля в Москве стартовал сезон работы летних кафе. Веранды должны располагаться на расстоянии не более 5 метров от входа в стационарное помещение и не менее чем в 25 метрах от входа в метро, один не должны не преграждать движение пешеходам по тротуару, кроме того, им нужно соответствовать ряду иных требований.