Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:56Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 976 286+557 147

Первые летние кафе открылись в Москве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы проверила более 1,6 тысячи кафе, которые намерены работать как летние, для посещения открыто чуть более 6% из них, сообщил "Интерфаксу" начальник ведомства Владислав Овчинский.

"На сегодняшний день специалисты ведомства проверили более 1,6 тыс. летних кафе, из них уже смонтированы и открыты порядка 100 веранд", - сказал Овчинский.

Москва"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 апреляЧитать подробнее

Он добавил, что в ходе проверок таких объектов специалисты инспекции выявили пять нарушений. Все они касались размещения летних кафе вне согласованной властями схемы. Два из этих нарушения на сегодня устранены.

В общей сложности в схему размещения включено около 3 тыс. летних кафе, отметил также Овчинский. Таким образом, инспекция проверила работу более половины этих объектов.

1 апреля в Москве стартовал сезон работы летних кафе. Веранды должны располагаться на расстоянии не более 5 метров от входа в стационарное помещение и не менее чем в 25 метрах от входа в метро, один не должны не преграждать движение пешеходам по тротуару, кроме того, им нужно соответствовать ряду иных требований.

Москва

Новости по теме

Новости

Волна лжеминирований в Москве охватила в среду почти 3 тыс. объектов

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Шасси загорелось у Boeing 777 в "Шереметьево" во время техобслуживания

Блогеру предъявили обвинение по делу о ДТП на Смоленской площади

Блогеру предъявили обвинение по делу о ДТП на Смоленской площади

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 апреля

Капремонт Строгинского моста начался на северо-западе Москвы

Капремонт Строгинского моста начался на северо-западе Москвы

Суд удалил Соболь из процесса по делу о нарушении неприкосновенности жилища

Суд удалил Соболь из процесса по делу о нарушении неприкосновенности жилища

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО сына иркутского экс-губернатора

В Москве экс-полицейского осудили на 19 лет за стрельбу по коллегам

Более чем на 190 улицах Москвы изменили тарифы на парковку с 5 апреля

Более чем на 190 улицах Москвы изменили тарифы на парковку с 5 апреля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');