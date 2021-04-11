В Москве четвертый день подряд более двух тысяч заражений COVID-19

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 2 090 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось о выявлении 2 006 инфицированных в городе. Таким образом заболеваемость COVID-19 в столице выросла на 84 случая.

При этом последние сутки стали четвертыми подряд, когда в столице выявляют более 2 тыс. жителей с коронавирусом.

За все время пандемии COVID-19 в Москве перенесли 1 млн 48 тыс. 316 горожан.

Выздоровели за сутки 1 388 москвича. Общее число жителей столицы, победивших COVID-19, составило 960 171 человек.

За сутки в Москве коронавирус привел к смерти 56 человек, скончалось с начала пандемии 17 248 жителя столицы.

Накануне сообщалось о 53 умерших и 1 646 выздоровевших после COVID-19 москвичах.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, а также 1, 3, 8, 9 и 10 апреля, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.