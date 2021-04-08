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Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют

Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В московские поликлиники пока не планируют поставлять вакцину "КовиВак" производства центра имени Чумакова, у них достаточно препарата "Спутник V".

Об этом "Радио Москвы" заявил заместитель главного внештатного специалиста по скорой медпомощи, глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций городского департамента здравоохранения Алексей Безымянный.

Он не исключил, что может быть принято решение закупать "КовиВак" для городских поликлиник позднее, когда вакцина пройдет третью фазу клинических исследований.

Пока же он предложил всем желающим прививаться "Спутником V".

В России зарегистрированы три вакцины от COVID-19 отечественного : "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава; "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.

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Москва Ковивак коронавирус Алексей Безымянный Спутник V

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