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В подмосковных лесах проснулись клещи

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Комитет лесного хозяйства Московской области предупреждает об опасности встречи с проснувшимися после долгой зимы клещами и призывает быть осторожными в лесу.

"В лесу после долгой зимы проснулись клещи и уже начали охоту на теплокровных, в том числе и на человека", - сообщает пресс-служба ведомства.

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Там напомнили, что клещи переносят опасные заболевания – боррелиоз, гранулоцитарный плазмоз, эрлихиоз, клещевой энцефалит.

"Будьте осторожны! Используйте средства защиты, осматривайте себя, своих близких и домашних животных после прогулок по лесу", - напоминает комитет лесного хозяйства.

По данным управления Роспотребнадзора Московской области, в прошлом году медицинские организации региона зарегистрировали более 18 тысяч случаев присасывания клещей. Наиболее вероятными местами нападения были названы: лес и лесопарковые зоны - 42,08%, садовые товарищества и дачные поселки составили 38,9%, и в парках, скверах, городских садах – 10,38.

Московская область

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