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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
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Пункты COVID-вакцинации открылись в четырех ТЦ на выездах из Москвы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Москве заработали прививочные пункты от коронавируса в четырех торговых центрах на выездах из города, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Впереди майские праздники, в эти дни многие традиционно выезжают на дачу, по пути заезжая в торговые центры на выездах из города. В четырех таких центрах сегодня начали работу выездные бригады вакцинации от коронавируса", - сказала заммэра журналистам в пятницу.

Она уточнила, что с сегодняшнего дня выездные бригады начали работать в торговом комплексе "Садовод", гипермаркете "Глобус", в торгово-развлекательном центре "МЕГА Теплый Стан" и в "Леруа Мерлен".

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"Торговые центры, в которых теперь можно сделать прививку, расположены на ключевых вылетных магистралях, ведущих к точкам концентраций дачных товариществ. Надеемся, что теперь сделать прививку будет удобно еще большему количеству человек", - подчеркнула вице-мэр.

По словам Раковой, эти ТЦ стали первыми, которые открыли возможность сделать прививку от коронавируса для людей, предпочитающих проводить выходные за городом. В ближайшие недели количество таких торговых центров будет увеличено.

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве в январе. Они принимают горожан, в частности, в ГУМе, ЦУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы", в ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера" и "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза".

Привиться от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

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