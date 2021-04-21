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Члена "Яблока" Гончарова и волонтеров его штаба отпустили из полиции

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Члена федерального бюро партии "Яблоко" Кирилла Гончарова и 16 волонтеров его избирательного штаба, которые ранее были задержаны в Москве, отпустили из отдела полиции после составления протоколов об административном правонарушении.

Пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев сообщил "Интерфаксу", что полицейские составили на всех протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

"Сейчас их отпустили из отдела полиции", - сказал Яковлев.

По его словам, в настоящее время дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее Гончарова и волонтеров задержали в его избирательном штабе в Кунцево.

Яблоко Кирилл Гончаров

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