В Москве задержали члена "Яблока" Гончарова и волонтеров его штаба

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали члена федерального бюро партии "Яблоко" Кирилла Гончарова и 16 волонтеров его избирательного штаба в Москве, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев в среду.

По его словам, они были задержаны в избирательном штабе Гончарова в Кунцево. Яковлев уточняет, что их задержание связано с тем, что сотрудникам полиции поступил анонимный звонок о планах члена "Яблока" и волонтеров участвовать в несанкционированной акции 21 апреля.

В настоящее время задержанных везут в ОВД "Кунцево", сказал Яковлев.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее в среду глава нижегородского регионального отделения партии "Яблоко" Олег Родин сообщил в соцсети, что в городе были задержаны председатель контрольно-ревизионной комиссии отделения Андрей Краев, а также правозащитник Станислав Дмитриевский и нижегородец Роман Тимченко. С ними был задержан и замдиректора Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов, которого позднее отпустили под обязательство о явке в суд. Протоколы были составлены по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления.