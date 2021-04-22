В центре Москвы скорректируют движение из-за проведения ММКФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В центре Москвы 22 и 29 апреля перекроют несколько дорожных участков из-за проведения 43-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Чиновники уточнили, что будут перекрыты участок Большого Путинковского переулка от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, участок улицы Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка, а также участок Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара.

Мероприятие регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - каждый год. Кинопоказы проводились в июне до 2018 года, потом было принято решение перенести его на апрель из-за проведения Чемпионата мира по футболу FIFA в России. Однако в прошлом году ММКФ прошел в октябре в связи с пандемией коронавируса.



В этом году фестиваль откроется показом российской картины "Девятаев", снятой режиссером Тимуром Бекмамбетовым. В общий прокат фильм выйдет 29 апреля.