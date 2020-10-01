Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова получила спецприз жюри ММКФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С.Станиславского "Верю. Константин Станиславский" Московского международного кинофестиваля вручен народной артистке РСФСР Светлане Крючковой.

Торжественная церемония открытия проходит в театре "Россия" в четверг вечером

"Я чрезвычайно рад выступить человеком, который должен представить эту награду. Я сотни раз видел фильмы "Большая перемена", "Родня" и другие, в которых играла эта замечательная актриса, и рад вручать приз Наталье Крючковой", - сказал во время церемонии открытия фестиваля председатель жюри основного конкурса фестиваля Тимур Бекмамбетов.

Актриса поблагодарила организаторов фестиваля и присутствующих за награду и поздравления.

"Какой короткой сделалась дорога, которая казалась всех длинней. Очень много молодых в зале. Кажется совсем недавно я стояла у подножия этой вершины, за которую получаю сегодня приз(...) и я смотрела на вершину, на которой находились мои учителя, и я ступенькой за ступенькой преодолевала эту высоту. Приз называется "Верю", я хочу вспомнить людей, которые верили в меня", - сказала Крючкова, получая приз.

Крючкова - советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР, лауреат премии "Ника". В кино актриса снимается с 1973 года. Ее первыми стали роли Нелли Ледневой в "Большой перемене" и Кати в фильме "Двое в пути". Она играла главные роли в комедии Леонида Гайдая "Не может быть!" (1975), драме Виталия Мельникова "Старший сын" (1975), экранизации комедии Николая Гоголя "Женитьба" (1977) и других фильмах.

Также Крючкова известна зрителям по ролям в фильмах "Безымянная звезда" (1978), "Собака Баскервилей" (1981), "Родня" (1981), "Я тебя ненавижу" (1986), "Курьер" (1986), "Светлая личность" (1989), "СВ. Спальный вагон" (1989), "Царская охота" (1990), "Утомленные солнцем" (1994) и др.