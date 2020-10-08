Главный приз ММКФ получила картина о блокадном Ленинграде

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого святого Георгия", гран-при 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), стала картина "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева.

Церемония награждения проходит в кинотеатре "Россия" в четверг вечером.

"Я рад, что этот фестиваль состоялся. Я рад, что неведомые силы выбрали меня, чтобы я смог принять участие в этом фестивале. Этот приз за профессиональное мастерство, это не приз за выбранного главного героя, продюсера. Это приз за послание, за то, что фильм говорит зрителю. (...) Главный приз фестиваля присуждается фильму "Блокадный дневник", - сказал председатель жюри основного конкурса ММКФ Тимур Бекмамбетов.

Фильм рассказывает про первую, самую тяжелую блокадную зиму Ленинграда. События разворачиваются в феврале 1942 года. Фильм основан на воспоминаниях поэта Ольги Берггольц и ее повести "Дневные звезды", а также на многочисленных воспоминаниях блокадников, в том числе, писателя Даниила Гранина. Все ситуации и персонажи реальны и не являются художественным вымыслом.

Спецприз жюри достался турецкому режиссеру Эрдему Тепегезу за фильм "В тени". Режиссер поблагодарил жюри фестиваля за награду и всех, кто помог создать картину.

"Серебряного святого Георгия" за режиссуру удостоился Риши Пэлэм за фильм "Хильда", который рассказывает о трудном процессе взросления и поиске собственной идентичности подростка, преодолевающего эмоциональные трудности с помощью музыки и танца.

Приз за лучшую женскую роль получила британская актриса Меган Первис, сыгравшая главную роль в фильме "Хильда", а за лучшую мужскую роль отметили израильского актера Гура Бентвича за фильм "Как сыр в масле".

Награду за лучший короткометражный фильм получила лента "Боюсь забыть твое лицо" режиссера Самеха Алаа (Великобритания, Египет), а за документальную картину отметили "Ноктюрн" корейского режиссера Гванчо Чон.

Об ММКФ

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира.

Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно.

Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за проведения в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году из-за пандемии коронавируса смотр был перенесен на октябрь. В следующем году, как ожидается, он вновь пройдет весной.

42-й ММКФ проходил с 1 по 8 октября.