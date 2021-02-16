Фильм Бекмамбетова о подвиге летчика Девятаева выйдет 29 апреля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Новый фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев", основанный на воспоминаниях военного летчика Михаила Девятаева, выйдет в российский прокат 29 апреля, сообщили в пресс-службе "МТС Медиа".

"Это захватывающая история советского военного летчика, который, оказавшись в немецком плену, планирует побег на самолете с особо охраняемой базы, где нацисты разрабатывают секретное оружие, способное в последний момент изменить ход войны", - говорится в сообщении.

Как отметил Бекмамбетов, слова которого привели в пресс-службе, "мне хотелось рассказать эту невероятную историю невероятным способом".

Роли в фильме сыграли Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие. Бекмамбетов снимал картину с Сергеем Трофимовым: ранее они вместе работали над "Ночным дозором".

После проката фильм будет эксклюзивно представлен в вертикальном формате в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.