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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:39Заразились
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Эксперт счел, что онкобольным и диабетикам можно прививаться от COVID

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Хроническим больным, в том числе с онкологией, диабетом, после инфаркта и с высоким давлением можно прививаться от коронавируса COVID-19, в частности, вакциной "ЭпиВакКорона", если заболевание находится не в активной форме, сообщил вирусолог, иммунолог, руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Безусловно. Если сейчас процесс у вас не активный, если вы в состоянии ремиссии, вне острого процесса, то не просто можно - нужно, потому что любая инфекция - она только ослабит ваш организм, и даст раку шансы на развитие", - сказал Семенов в эфире "Эха Москвы" в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Аналогично он ответил на вопрос, можно ли делать прививку в возрасте за 60 лет после двух перенесенных инфарктов. "Если у человека сейчас все в порядке - давление под контролем, общие показатели нормальные, опять-таки - вне острого процесса, (...) если вы уже реабилитировались после инфаркта, то - пожалуйста, прививайтесь, ничего страшного с вами не случится, максимум, что у вас будет - небольшое повышение температуры в течение одного дня, которое легко купируется", - сказал Семенов.

В целом, по его словам, если хроническое заболевание находится не в острой форме, то противопоказаний против вакцинации нет.

"Какое бы заболевание ни было, например, диабет, "если у вас сахар в целевых показателях, то есть вы принимаете вовремя лекарства, контролируете - нет противопоказаний. Особенно пептидными вакцинами ("ЭпиВакКорона" относится к ним - ИФ), они в этом плане наименее реактогенные. Если у вас гипертония, и вы вовремя принимаете свое гипотензивное средство, контролируете свое давление - идите и прививайтесь, ничего страшного не будет", - сказал Семенов.

То же относится, например, к ДЦП, "причем никаких противопоказаний, прекрасно деточки с ДЦП вырабатывают антитела, потому что опять-таки это проблема неврологическая, а не иммунологическая", добавил эксперт.

По его словам, вакцинация станет сезонной, и со временем вакцину можно будет более точно подбирать, исходя из особенностей здоровья человека, но "сейчас не до выбора". "В условиях эпидемического процесса, когда, как сейчас, идет эпидемия, я рекомендую любую доступную вакцину, которая есть у вас в вашей поликлинике или фельдшерско-акушерском пункте, которая способна остановить этот процесс. Мы должны вернуться к нормальной жизни", - сказал Семенов.

Он подчеркнул, что "все вакцины более или менее одинаков безопасны, все вакцины более-менее одинаково не дают никаких нежелательных эффектов".

Семенов отметил, что по сравнению с перспективой "выражаясь жаргонно, склеить ласты от коронавируса" нежелательные реакции, которые могут временно развиться у человека после вакцинации той или иной вакциной, "это все очень маленькие жертвы".

Сейчас в РФ зарегистрированы три отечественные вакцины от COVID-19: "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ; "ЭпиВакКорона", разработанная "Вектором"; "КовиВак" центра Чумакова РАН. 18 января в РФ началась массовая вакцинация.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 марта 2021 годаПандемия коронавируса
ЭпиВакКорона Александр Семенов Вектор Роспотребнадзор Коронавирус

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