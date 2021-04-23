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Два человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Ветер с порывами до 20 м/с повалил в Москве вечером в пятницу более десятка деревьев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"От падения деревьев, по предварительной информации, пострадали два человека, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

Другой источник "Интерфакса" уточнил, что среди пострадавших - 13-летняя девочка, у которой ушибы и сотрясение головного мозга.

"Кроме того, пострадала 40-летняя женщина, она получила ушибы", - пояснил собеседник агентства.

По его информации, пострадавшие госпитализированы, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе, граде и усилении ветра до 21:00 пятницы.

Москва

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