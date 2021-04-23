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Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде с градом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В МЧС предупредили москвичей об ожидающемся в городе в ближайшие часы сильном дожде, граде и усилении ветра.

"В Москве в период с 13:00 до 21:00 23 апреля ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 17 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Спасатели предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями стоит снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать машины под деревьями.

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Между тем в некоторых частях Москвы, например, в районе Тверской улицы уже прошел сильный дождь и вновь выглянуло солнце.

Ранее Росгидромет сообщал, что затяжной дождь начнется в Москве во второй половине пятницы. По прогнозу ведомства, к вечеру субботы в городе выпадет до 22 мм осадков - половина месячной нормы апреля, которая насчитывает 44 мм.

Температура воздуха ночью опустится до плюс 4 градусов. Днем в субботу ожидается не больше плюс 9 градусов. По прогнозу Росгидромета, в ночь на воскресенье в Москве прояснится, возможны лишь небольшие осадки. Температура воздуха опустится до плюс 1 градуса.

Москва

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