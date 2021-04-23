Четверть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Прирост осадков в Москве с полудня до 21:00 пятницы составил 11 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города.

"За день в городе выпало 25% месячной нормы осадков. Данные получены с главной метеостанции Москвы на ВДНХ", - рассказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков апреля для Москвы составляет 44 мм.

Ранее сообщалось, что к вечеру субботы, по прогнозу синоптиков, в столице может выпасть до 22 мм осадков – половина месячной нормы.

По информации источника "Интерфакса", в пятницу сильный ветер с порывами до 20 м/с повалил в Москве более десятка деревьев. Пострадали и госпитализированы 13-летняя девочка и 40-летняя женщина. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.