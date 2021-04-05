Путин подписал закон, меняющий основания для возбуждения дел по "голуновской" статье

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон, исправляющий с учетом мнения согласительной комиссии основания для возбуждения уголовных дел по статье, применявшейся по резонансному делу журналиста Ивана Голунова.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ законом вносятся поправки о том, что "сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи" не может служить основанием для возбуждения дел по статьям 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса РФ.

Упомянутые статьи касаются "незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ".

К такой редакции закона парламентарии пришли по итогам работы согласительной комиссии.

Комиссия была сформирована в связи с рекомендацией профильного комитета Совета Федерации.

Вариант закона, поступивший в Совет Федерации из Госдумы в декабре 2020 года, предусматривал, что "не могут быть возбуждены дела при отсутствии данных об указанных средствах, веществах, растениях (о виде, массе, наименовании), а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам".

Однако, как объяснил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в УПК уже прописаны исключения, когда уголовное дело не может быть возбуждено, но они сформулированы принципиально иначе.

По мнению Клишаса, в той версии закон не решал проблему необоснованного преследования граждан по делам о наркотиках.

"Предлагаемый федеральным законом подход может повлечь за собой снижение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, что недопустимо", - отметил тогда сенатор, поясняя необходимость внесения изменений через согласительную комиссию.

"Дело Голунова"

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

30 января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова". Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время экс-полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ).