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Площадь природных пожаров в Приморье за сутки выросла в 16 раз

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Количество природных пожаров в Приморском крае за сутки удвоилось, а площадь выросла в 16 раз, до 514 га, следует из данных Федеральной авиалесоохраны.

В РоссииПлощадь природных пожаров в Приморье за сутки выросла в 10 разЧитать подробнее

По данным на утро пятницы, в крае тушат семь пожаров на площади 394 га на землях лесного фонда, сообщила пресс-служба учреждения. Еще один пожар на площади 120 га полыхает на землях Минобороны.

В четверг, по данным ведомства, в крае действовали четыре пожара на площади 32 га на землях лесного фонда.

Как сообщалось, накануне особый противопожарный режим введен на всей территории региона. Примгидромет предупредил, что в ряде районов Приморья в ближайшие дни установится высокий класс пожарной опасности в лесах из-за теплой, засушливой погоды.

По данным региональных властей, с начала года в крае произошло более 350 лесных пожаров на площади свыше 27,9 тыс. га.

Приморский край

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