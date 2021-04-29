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Вечером на Красной площади пройдет репетиция парада

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В четверг 29 апреля на Красной площади пройдет первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и военной техники, напомнили в Минобороны.

В состав пешей колонны входят 37 парадных расчетов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. В составе механизированной колонны будет почти 200 образцов военной техники, сообщили в ведомстве.

Вторую ночную тренировку парада в центре города проведут 4 мая, генеральная репетиция намечена на 7 мая.

Перед тренировками в Москве пешие участники парада и расчеты военной техники провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабине в декорациях Красной площади. В апреле военную технику перебросили из Алабина в Москву.

В воздушной части парада примут участие почти 80 самолетов и вертолетов, сообщил в марте главный штурман ВВС Воздушно-космических сил России Анатолий Миняйло. Созданная для парада группировка авиации базируется на девяти аэродромах - восьми военных аэродромах и одном аэродроме Минпромторга России. Координировать пролет авиации над Москвой 9 мая будут 40 пунктов управления, в том числе на Спасской башне Кремля.

Минобороны Москва Алабино парад Победы Анатолий Миняйло Кремль

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