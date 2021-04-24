В Москву из Алабино прибыла военная техника для участия в параде Победы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Военная техника механизированной колонны, принимающая участие в военном параде на Красной площади 9 мая, прибыла в субботу с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку на северо-западе Москвы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Уточняется, что первой на площадку прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", ЗРС "С-400", бронеавтомобили "Тайфун" различной модификации, а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевые машины пехоты Курганец-25 были доставлены в Москву на специальной технике.

Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" - была доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершила марш своим ходом на временную площадку на ул. Нижние Мневники.

Колонна военной техники для парада Победы выдвинулась из Алабино в Москву в пятницу вечером. Безопасность дорожного движения при следовании техники обеспечили более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции.