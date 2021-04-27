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В центре Москвы во вторник ограничат движение из-за подготовки к параду

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Движение автомобилей ограничат в центре Москвы во вторник 27 апреля в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы, сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Согласно сообщению, вечером 27 апреля в 21:00 перекроют Тверскую, Моховую, Охотный ряд и другие улицы в центре столицы.

Движение в городе также ограничат 29 апреля, 4, 7 и 9 мая.

Помимо ограничений движения автомобилей, изменятся также маршруты наземного городского транспорта

На сайте московского дептранса представлена подробная информация об ограничениях.

Москва Парад Победы

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