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Движение автомобилей в Москве ограничат из-за подготовки к параду 9 мая

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - С 23 апреля по 9 мая в Москве ограничат движение из-за подготовки к параду, посвященному 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

МоскваРаботу аэропортов Москвы ограничат из-за подготовки к параду ПобедыЧитать подробнее

Улицы в центре города перекроют в период с 27 по 29 апреля. Автомобильное движение в городе также планируют ограничить 30 апреля, 4, 5, 7, 8 и 9 мая. Информацию о них будут размещать на едином транспортном портале столицы.

Ранее Московское управление Госавтоинспекции сообщило об ограничении движения транспорта 23-24 апреля в связи с передислокацией военной техники, а также

В Минобороны РФ сообщили "Интерфаксу", что ночные тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция пройдет на Красной площади 7 мая.

Всего в параде на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 самолетов и вертолетов, сообщил 25 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Парад Победы

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