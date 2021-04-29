В Москве 6 станций метро изменят режим работы вечером из-за репетиции парада

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Репетиция парада в честь Дня Победы вечером 29 апреля приведет к изменению режима работы ряда станций столичного метрополитена, они будут закрыты на выход.

"Сегодня с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров", - говорится в твиттер-аккаунте московского метро.

Станция "Библиотека имени Ленина" будет работать только на пересадку.

В Москве также действует ряд ограничений автомобильного движения из-за подготовки ко Дню Победы.

Ранее сообщалось, что в четверг, 29 апреля, вечером на Красной площади пройдет первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и военной техники.

Вторую ночную тренировку парада в центре города проведут 4 мая, генеральная репетиция намечена на 7 мая.