В Минобороны огласили график репетиций парада Победы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Москве ночные тренировки парада Победы пройдут 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция на Красной площади - 7 мая, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны.

"Генеральная репетиция состоится на Красной площади 7 мая", - сказали в министерстве.

В апреле военную технику для парада переведут в Москву из подмосковного Алабина, где парад репетируют в декорациях Красной площади. Первая репетиция с участием пеших колонн, сухопутной и авиационной техники прошла на полигоне 5 апреля.

Всего в параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 самолетов и вертолетов, говорил в марте министр обороны Сергей Шойгу.

В 2020 году к параду начали готовиться, но из-за пандемии от большей части церемонии пришлось отказаться. 9 мая в Москве прошла только воздушная часть парада, а после нее самолеты и вертолеты пролетели над разными районами города, чтобы порадовать самоизолировавшихся москвичей. В полном формате парад прошел 24 июня.