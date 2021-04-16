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Работу аэропортов Москвы ограничат из-за подготовки к параду Победы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорты Московской воздушной зоны в связи с подготовкой к воздушной части парада Победы в подмосковном Алабино несколько дней в апреле будут работать с небольшими ограничениями, сообщила в пятницу Росавиация.

"В целях обеспечения безопасности полетов 16, 19, 21, 23, 26 апреля будут введены минимальные ограничения на работу следующих аэропортов (время московское): "Домодедово" - с 10.55 до 11.20, "Внуково" - с 10.50 до 11.15, "Раменское" - с 10.55 до 11.20, Калуга ("Грабцево") - с 09.50 до 10.40, "Остафьево" - с 10.55 до 11.20", - говорится в сообщении ведомства.

Авиакомпании и аэропорты уже извещены о запланированных ограничениях.

По данным Росавиации, в воздушной части парада Победы на Красной площади будут участвовать 76 воздушных судов Минобороны.

"На сегодня уже проведены пять тренировок над площадкой "Алабино". Задержек рейсов в столичных воздушных аэропортах в это время не зафиксировано", - сообщили в ведомстве.

Москва Росавиация

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