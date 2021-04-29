На Красной площади провели первую ночную тренировку парада Победы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - На Красной площади состоялась первая ночная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны, которые примут участие в параде Победы 9 мая, сообщили в Минобороны РФ.

"Вторая ночная тренировка на Красной площади состоится 4 мая, генеральная репетиция 7 мая", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

Отмечается, что численность пешей колонны составит более 12 тысяч военнослужащих. В этом году впервые пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа.

В состав механизированной колонны включили более 190 образцов военной техники.

Перед ночной тренировкой в Москве пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, имитирующей Красную площадь.

"Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечению военного парада прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции", - заявили в Минобороны РФ.

Военную технику перебазировали из Алабино в Москву в апреле.

Почти 80 самолетов и вертолетов примут участие в параде Победы в Москве 9 мая, сообщил в марте главный штурман ВВС Воздушно-космических сил РФ Анатолий Миняйло. Он добавил, что для участия в параде создана группировка авиации, которая базируется на девяти аэродромах - восьми военных аэродромах и одном аэродроме Минпромторга России.