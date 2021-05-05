Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:36Заразились
на 05.05В России 4 847 489+7 975В мире 154 359 533+807 436

В Москве диагональные переходы через дорогу будут размечать пунктиром

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Москве по-новому обозначат 41 диагональный пешеходный переход: вместо сплошных полос на асфальт будут нанесены пунктирные линии, сообщается на сайте мэрии Москвы в среду.

"Ранее для разметки диагональных переходов использовалась сплошная заливка. Большое количество краски ухудшает сцепление с дорогой, поэтому не исключены ситуации, когда автомобилисты и мотоциклисты могут скользить на проезжей части", - говорится в сообщении.

Диагональные переходы действуют на тех перекрестках, где зеленый свет для пешеходов загорается одновременно на всех направлениях. Такие переходы начали внедрять в столице в 2015 году после эксперимента, который был признан успешным.

Москва

Новости по теме

Новости

Самолеты и вертолеты отрепетировали полет над Москвой к параду Победы

Самолеты и вертолеты отрепетировали полет над Москвой к параду Победы
Пандемия коронавируса

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей

Названа основная версия пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

Названа основная версия пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

Слет кадетов в московском отеле, где произошел пожар, организовало частное учреждение

Возбуждено дело о гибели человека при пожаре в гостинице "Вечный зов"

Два человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Два человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Считавшиеся погибшими на пожаре в московской гостинице живы

Считавшиеся погибшими на пожаре в московской гостинице живы

Три человека погибли на пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Московские власти пока не приняли решения об отмене масочного режима

Московские власти пока не приняли решения об отмене масочного режима

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');