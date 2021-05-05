В Москве диагональные переходы через дорогу будут размечать пунктиром

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Москве по-новому обозначат 41 диагональный пешеходный переход: вместо сплошных полос на асфальт будут нанесены пунктирные линии, сообщается на сайте мэрии Москвы в среду.

"Ранее для разметки диагональных переходов использовалась сплошная заливка. Большое количество краски ухудшает сцепление с дорогой, поэтому не исключены ситуации, когда автомобилисты и мотоциклисты могут скользить на проезжей части", - говорится в сообщении.

Диагональные переходы действуют на тех перекрестках, где зеленый свет для пешеходов загорается одновременно на всех направлениях. Такие переходы начали внедрять в столице в 2015 году после эксперимента, который был признан успешным.