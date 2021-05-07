Московский Кремль будет закрыт утром 7 мая и весь день 9 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей 7 мая до 13:00 и 9 мая в течение всего дня, сообщает Федеральная служба охраны.

В ФСО пояснили, что это связано с подготовкой и проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за репетиций и проведения Парада Победы с 23 апреля по 14 мая будет таже закрыт доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены.

Генеральная репетиция военного парада на Красной площади состоится 7 мая. Работу некоторых станций метро в центре Москвы ограничат в связи с генеральной репетицией парада Победы.