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Генеральная репетиция военного парада прошла в Москве

Генеральная репетиция военного парада прошла в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Генеральная репетиция военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошла 7 мая на Красной площади в Москве.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, в репетиции принимали участие 37 парадных расчетов численностью более 12 тысяч военнослужащих. Также было задействовано более 190 единиц современной и перспективной техники, а также историческая техника и 76 единиц авиации.

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В частности, в репетиции задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35, бомбардировщики Су-34, Су-24М, истребители МиГ-31к и Су-57.

Из-за проведения генеральной репетиции было ограничено движение на северо-западе и в центре Москвы. Был ограничен выход со станций метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина".

Военных и технику для участия в параде перебазировали в Москву в апреле. Перед этим пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, имитирующей Красную площадь.

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