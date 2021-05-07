Главврач больницы в Коммунарке заявил о необходимости вакцинации независимо от возраста

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Гражданам необходимо привиться от COVID-19 независимо от их возраста и наличия хронических заболеваний, так как только вакцинация поможет им избежать летального исхода вследствие возможного заражения, заявил главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" в Коммунарке, Герой Труда РФ Денис Проценко.

"Необходима вакцинация всем независимо от возраста и наличия тех или иных хронических заболеваний. Кто в этой группе? Прежде всего, люди старше 65 лет, люди с сопутствующими хроническими заболеваниями. Имею в виду сахарный диабет, морбидное (болезненное) ожирение, сердечную недостаточность, пациентов, проходящих химиотерапию", - пояснил Проценко в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

Он подчеркнул, что "именно для этих людей вакцинация - единственный шанс пережить коронавирусную инфекцию в случае заболевания", и уточнил, что, "безусловно, пациенты, получающие химиотерапию, для принятия решения о вакцинации должны проконсультироваться со своим лечащим врачом".

Главврач больницы в Коммунарке также отметил, что его "смущает и напрягает осторожное отношение людей к вакцинации".

"В течение последнего года по всему миру идет поиск "магической пули" от ковида. К сожалению, ее так и не нашли. Да, мы научились бороться с осложнениями ковида. Но не нашли эффективного целенаправленного средства", - подчеркнул Проценко.

"Существуют противовирусные препараты, которые уменьшают длительность клинических проявлений. Но их эффективность не изучена и не доказана у реанимационных пациентов. Есть препараты, которые блокируют гипервоспаления вследствие ковида. Но нет лекарственного средства от самого коронавируса", - добавил он. Поэтому, по мнению главврача Коммунарки, именно "быстрая разработка и внедрение в клиническую практику вакцин - единственный надежный инструмент избавления от этой беды".