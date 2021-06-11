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Мурашко допустил корректировку лечения COVID-19 из-за индийского штамма

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Более высокая скорость распространения индийского штамма коронавируса может повлиять на корректировку схем лечения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе из-за более высокой скорости его распространения", - сказал Мурашко журналистам в пятницу.

В России в последнее время регистрируется рост заболевших коронавирусом. Со вторника этой недели, согласно данным оперштаба, количество заболевших было выше 10 тыс. за сутки, а в пятницу – 12,5 тыс. В Москве число заболевших выросло за четыре дня с 3,8 тыс. до 5,8 тыс. за сутки.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что лечить коронавирус стало сложнее из-за появления пациентов, которые не реагируют на лечение методами, выработанными за последние полтора года. По его словам, это заставляет задуматься о том, что вирус за это время мутировал. В связи с этим врач призвал москвичей прививаться от COVID-19.

Ранее он также заявил, что гражданам необходимо привиться от этого заболевания независимо от возраста и наличия хронических заболеваний. По его словам, только вакцинация поможет избежать летального исхода вследствие возможного заражения.

Минздрав РФ Михаил Мурашко коронавирус

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