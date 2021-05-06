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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:29Заразились
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Президент РФ потребовал не снижать темпы вакцинации в нерабочие дни

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предупредил региональные власти, что дополнительные нерабочие дни в мае не должны быть поводом для снижения темпов тестирования и вакцинации от коронавируса.

"Насколько я понимаю, ситуация с сегодняшнего дня у нас требует определенной корректировки, хотел бы обратиться не только к коллегам в правительстве Российской Федерации, но и к руководителям регионов, к управленческим командам. Да, действительно мы продлили майские праздники, и граждане России отдыхают, и это очень хорошо, слава богу. Но это не повод для управленческих и региональных команд расслабиться и не обращать внимания на то, что происходит в их регионах", - сказал Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой в четверг.

Путин отметил: "Без всяких сомнений - и объемы тестирования должны сохраняться, и объемы вакцинации, темпы вакцинации не должны снижаться нигде".

Глава государства отметил, что соответствующие лаборатории, передвижные и мобильные пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где находятся люди. "А это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные поселки и так далее. Нужно просто этим заняться, и заняться как можно быстрее, особенно, если коллеги видят, что эти темпы вакцинации и тестирования у них снижаются, а такие регионы, как сказала Татьяна Алексеевна (Голикова), есть", - сказал Путин.

Ранее президент РФ отметил, что решение об объявлении нерабочими дней между майскими праздниками оказалось оправданным, так как снижение заболеваемости коронавирусом в стране продолжается.

Хроника коронавируса. Май.

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Владимир Путин Татьяна Голикова Коронавирус

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