Движение на желтой ветке метро прерывалось по техническим причинам

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел утром в понедельник на центральном участке Калининской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В 10:35 появилось сообщение о том, что в связи с проверкой инфраструктуры было прервано движение поездов на участке от "Третьяковской" до "Марксистской".

В 10:35 департамент уточнил, что движение на желтой ветке восстановлено после проверки.

Других подробностей инцидента в столичном метро не приводится.