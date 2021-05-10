В московском метро прервано движение от "Молодежной" до "Киевской"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром нарушил график движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро вечером в понедельник, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения между "Молодежной" и "Киевской" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Данных о состоянии пассажира и причинах его падения на рельсы не поступало.

Пассажиров просят пользоваться Филевской линией метро, МЦК и МЦД.

Утром в понедельник по техническим причинам прерывалось движение поездов на участке Калининской линии "Третьяковская" - "Марксистская". В метрополитене сбой связали с проверкой инфраструктуры.