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В Москве урегулировали вопрос с пропусками для грузового транспорта ритейлеров

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров) совместно с департаментом транспорта и другими структурами правительства Москвы урегулировали все основные вопросы, связанные с использованием системы пропусков для грузового транспорта, обслуживающего торговые сети, сообщила АКОРТ.

С 15 июня 2021 года правительством Москвы вводятся ограничения на въезд на МКАД и в пределы МКАД для грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.

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Значительная доля перевозок товаров из распределительных центров или от поставщиков в магазины осуществляется на таком транспорте, и принятые решения мэрии оказали заметное влияние на логистику крупнейших федеральных ритейлеров в регионе, отметила ассоциация. В этой связи рабочая группа АКОРТ по транспорту вместе с чиновниками провели работу "по устранению трудностей и спорных вопросов", касающихся проезда грузовых автомобилей.

В частности, обсуждались вопросы получения пропусков грузовым транспортом при круглосуточном ограничении въезда в город, разделения пропусков на дневные и ночные, подключение транспорта к Региональной навигационной информационной системе, получения пропусков иностранными перевозчиками, увеличение срока подачи заявления на новый пропуск.

Все основные вопросы использования системы получения пропусков торговыми сетями-членами АКОРТ были решены, заявили в ассоциации.

Среди ритейлеров, входящих в АКОРТ – X5 Retail Group (сети "Пятерочка" и "Перекресток"), "Магнит", "Лента", Metro, "Ашан" и др.

Компании АКОРТ одновременно являются крупнейшими автомобильными грузоперевозчиками России: например, "Магнит" управляет парком из 4,4 тыс. большегрузных автомобилей, парк Х5 насчитывает 4 тыс. большегрузов, "Дикси" - 800, "Ленты" - 330 средне- и большегрузных транспортных средств, отметила АКОРТ.

АКОРТ

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