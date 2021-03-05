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Транзитные грузовики более 3,5 тонн смогут ездить только по ЦКАД, А-107 и А-108

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Грузовики более 3,5 тонн, двигающиеся транзитом, с 5 апреля смогут пользоваться только тремя трассами в Московском регионе - ЦКАД и "бетонками" А-107 и А-108, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На машины с пропуском на въезд в Москву ограничение не будет распространяться. В департаменте уточнили, что также изменения не затронут водителей пикапов, зарегистрированных в качестве легковых автомобилей.

"Мы считаем, что в городе может оставаться только тот транспорт, который необходим для обеспечения жизни Москвы", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что срок до 5 апреля дан грузоперевозкам для изменения логистики или оформления пропусков на въезд в столицу. До этой даты пройдет семинар для транспортных компаний и водителей по вопросу оформления документов на пропуск.

Ранее власти Москвы решили сделать постоянным ограничение движения транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), а также по внутренним трассам столицы.

За время запрета въезда на МКАД таких грузовиков интенсивность движения большегрузов на кольцевой дороге уменьшилась на 18%, а средняя скорость увеличилась на 11%. При этом на скорость доставки и цены на продукты новые правила не повлияли, сообщали в столичной мэрии.

Москва

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