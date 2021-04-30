Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Ритейлеры не ждут роста цен из-за ограничений для въезда грузовиков на МКАД

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Новые правила движения грузовиков весом более 3,5 тонн по московским дорогам не скажутся на доступности и стоимости товаров в магазинах города, сообщили "Интерфаксу" столичные ритейлеры.

"Успешный запуск новой системы не потребует от нас перестройки логистики доставки товаров и дополнительных расходов. На покупателях, доступности товаров и ценах это никак не отразится", - сказал руководитель управления по внешним коммуникациям розничной сети "Магнит" Антон Карпов.

Он добавил, что торговая сеть "активно готовится" к переходу на новую систему пропусков в город, транспортные средства "Магнита" подключены к Региональной навигационно-информационной системе (РНИС).

МоскваБизнес заявил о последствиях ужесточения правил грузоперевозок в МосквеЧитать подробнее

Директор по взаимодействию с органами государственной власти "Азбука Вкуса" Андрей Чурсин, в свою очередь, отметил, что подготовка к переходу на новую систему должна завершиться к моменту ее запуска.

"У "Азбуки вкуса" есть собственный парк, но он используется для курьерской доставки и не входит в категорию транспортных средств весом более 3,5 тонн, поэтому с ним проблем мы не испытываем. Перевозки транспортными средствами весом более 3,5 тонн мы осуществляем через наших партнеров", - пояснил Чурсин.

По его словам, партнеры торговой сети работают над получением дневных и ночных пропусков для въезда в Москву.

"Ожидается, что к моменту начала действия нового режима эти работы будут завершены и перевозки будут продолжаться в обычном режиме", - добавил представитель компании.

Ранее в пятницу департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявил о решении перенести срок начала действия запрета на въезд на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) грузовиков массой свыше 3,5 тонн с 5 мая на 15 июня.

Ограничения для грузовиков массой более 3,5 тонн должны были вступить в силу 5 апреля, затем срок перенесли на 5 мая. Кроме того, уже действует запрет на въезд на МКАД транзитных машин весом более 12 тонн.

Как сообщали в ведомстве, грузовиков, которые возят товары в Москву, указанные ограничения не касаются. Речь идет о транзитных машинах.

Магнит Антон Карпов Азбука вкуса Андрей Чурсин Москва МКАД

Новости по теме

Новости

Суд оставил Льву Пономареву статус иноагента

Ввод ограничений для въезда грузовиков на МКАД перенесли на 15 июня

Ввод ограничений для въезда грузовиков на МКАД перенесли на 15 июня

В Москве запустили "народный каршеринг"

Дело журналиста Ивана Сафронова

Суд продлил арест журналиста Сафронова

Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась до 2,7 тыс. случаев

В ЦОДД предупредили о предпраздничных пробках на дорогах Москвы

Глава медцентра осуждена условно по делу о смерти актера Марьянова

В Москве 6 станций метро изменят режим работы вечером из-за репетиции парада

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в Москве стал рекордным с конца января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');