Ритейлеры не ждут роста цен из-за ограничений для въезда грузовиков на МКАД

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Новые правила движения грузовиков весом более 3,5 тонн по московским дорогам не скажутся на доступности и стоимости товаров в магазинах города, сообщили "Интерфаксу" столичные ритейлеры.

"Успешный запуск новой системы не потребует от нас перестройки логистики доставки товаров и дополнительных расходов. На покупателях, доступности товаров и ценах это никак не отразится", - сказал руководитель управления по внешним коммуникациям розничной сети "Магнит" Антон Карпов.

Он добавил, что торговая сеть "активно готовится" к переходу на новую систему пропусков в город, транспортные средства "Магнита" подключены к Региональной навигационно-информационной системе (РНИС).

Директор по взаимодействию с органами государственной власти "Азбука Вкуса" Андрей Чурсин, в свою очередь, отметил, что подготовка к переходу на новую систему должна завершиться к моменту ее запуска.

"У "Азбуки вкуса" есть собственный парк, но он используется для курьерской доставки и не входит в категорию транспортных средств весом более 3,5 тонн, поэтому с ним проблем мы не испытываем. Перевозки транспортными средствами весом более 3,5 тонн мы осуществляем через наших партнеров", - пояснил Чурсин.

По его словам, партнеры торговой сети работают над получением дневных и ночных пропусков для въезда в Москву.

"Ожидается, что к моменту начала действия нового режима эти работы будут завершены и перевозки будут продолжаться в обычном режиме", - добавил представитель компании.

Ранее в пятницу департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявил о решении перенести срок начала действия запрета на въезд на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) грузовиков массой свыше 3,5 тонн с 5 мая на 15 июня.

Ограничения для грузовиков массой более 3,5 тонн должны были вступить в силу 5 апреля, затем срок перенесли на 5 мая. Кроме того, уже действует запрет на въезд на МКАД транзитных машин весом более 12 тонн.

Как сообщали в ведомстве, грузовиков, которые возят товары в Москву, указанные ограничения не касаются. Речь идет о транзитных машинах.