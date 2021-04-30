Ввод ограничений для въезда грузовиков на МКАД перенесли на 15 июня

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Грузовикам массой более 3,5 тонн запретят въезд на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) с 15 июня, а не с 5 мая, как планировалось ранее. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Перенос объяснили тем, что небольшие компании и индивидуальные предприниматели могли не успеть сделать необходимые приготовления к ограничениям к началу мая. В департаменте добавили, что представители бизнеса опасались опоздать с подачей заявки на получение пропусков на въезд в город из-за длинных выходных с 1 по 10 мая.

При этом в ведомстве отметили, что отвечающие за выдачу пропусков сотрудники будут работать в период майских праздников в обычном режиме. Они уже получили более 36 тысяч заявок.

Ранее ограничения для грузовиков массой более 3,5 тонн должны были вступить в силу 5 апреля, затем срок перенесли на 5 мая. Кроме того, сейчас уже действует запрет на въезд на МКАД транзитных машин весом более 12 тонн.

Как сообщали в ведомстве, грузовиков, которые возят товары в Москву, указанные ограничения не касаются. Речь идет о транзитных машинах.