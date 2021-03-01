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На МКАД сохранят ограничение для транзитных грузовиков свыше 12 т

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Решение властей Москвы об ограничении движения транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) будет носить постоянный характер, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник.

"Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе", - написал Собянин в своем блоге.

Мэр напомнил, что с 20 февраля власти Москвы и области ввели ограничение на движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн. Предполагалось, что они будут действовать двое суток.

Пользоваться трассой могли грузовики, имеющие пропуск на въезд в Москву, остальной подобный транспорт переводили на ряд подмосковных дорог, в частности - на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД).

Собянин отметил, что это решение привело к увеличению числа грузовиков на ЦКАД, автодорогах А-107 и А-108 на порядка 5,5 тыс. в сутки, "что некритично". Проблем с доставкой продуктов и грузов в Москву не наблюдалось.

"На МКАД же интенсивность движения большегрузов уменьшилась на 18%. (...) А средняя скорость движения увеличилась на 11%", - сообщил мэр столицы.

22 февраля вышел приказ заммэра Москвы Максима Ликсутова о продлении ограничений на въезд транзитных грузовиков свыше 12 тонн на МКАД и внутренние трассы столицы на год - до 23 февраля 2022 года.

Сергей Собянин МКАД Москва ЦКАД Подмосковье

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