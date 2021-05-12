Минздрав отметил сокращение больных COVID-19 с начала мая до 290 тысяч

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - С начала мая в России число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые наблюдаются у врача или лечатся в больнице, сократилось более чем на 2%, до 290 тысяч человек, заявил телеканалу "Россия 24" министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Майские праздники и дополнительные выходные дни дали результат", - отметил он.

При этом количество заразившихся по-прежнему высоко, считает министр. Он призвал всех прививаться.

"Говорить о том, будет третья волна или не будет третья волна (пандемии короновируса), это все-таки не лотерея. (. . .) Нужно просто прийти и сделать (прививку), а не ждать и гадать", - сказал Мурашко.

По его словам, люди, попадающие в группу риска, часто недооценивают опасность заболевания: появляется риск инсультов, заболеваний нервной системы и другое.

Министр напомнил, что 6 мая была зарегистрирована четвертая отечественная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", которая "может рассматриваться для вакцинации молодежи и тех, кто уже перенес коронавирус". По его словам, до конца недели будет принято решение, включат ли ее в программу вакцинации.