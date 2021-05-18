В музее ни разу не были 8% россиян

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Почти каждый второй россиянин (46%) в последний раз был в музее несколько лет назад, среди сограждан в возрасте от 60 лет такой перерыв в посещении музеев оказался у 55% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно опросу, 8% россиян никогда не были в музее.

По данным исследования, практически каждый четвертый россиянин не посещал музеи в течение последних двух лет, каждый пятый (21%) в последний раз был в музее в течение последнего года.

Что касается возможности посещать музеи онлайн, то почти каждый третий россиянин (30%) ничего об этом не знает, хорошо проинформированы об этом 29% сограждан, в общих чертах - 41% участников опроса, отмечают социологи.

Три четверти (75%) знающих о возможности посещения музеев онлайн ни разу не воспользовались ею. За последний год посещение музеев через интернет практиковали 18% россиян, показывают результаты исследования.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 16 мая 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.