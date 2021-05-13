Рейды выявили почти стопроцентное ношение масок в московском метро

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В московское метро почти все пассажиры заходят в масках, а перчатки носят 73%, заявил руководитель государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" Владислав Султанов. Он добавил, что соблюдение перчаточно-масочного режима в метро проверяют в ходе ежедневных рейдов.

"Летом количество пассажиров в масках в метро было 83%, в перчатках - 36%. Сейчас этот показатель значительно выше. Практически все пассажиры заходят в масках и 73% - в перчатках", - сказал Султанов телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).