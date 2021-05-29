Общее количество смертей от COVID-19 в Москве превысило 20 тысяч

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 3 241 случай заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его данным, накануне сообщалось о 3 274 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы незначительно снизилась.

За сутки коронавирус привел к смерти 61 человека. С начала пандемии скончался 20 001 москвич.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 911 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечился 1 млн 58 тыс. 41 человек.

Накануне сообщалось о 2 998 выписанных и 56 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 29 мая составляет 1 млн 173 тыс. 637.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.