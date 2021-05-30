Число новых случаев COVID в Москве четвертые сутки подряд превышает 3 тыс.

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 3 719 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его данным, накануне сообщалось о регистрации 3 241 заболевших. Таким образом, число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 478 или более чем 13%.

В Москве четвертые сутки подряд выявляют более 3 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за 24 часа 2 547 москвичей. Всего от коронавируса вылечились 1 млн 60 тыс. 588 жителей столицы.

За сутки в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв инфекции достигло 20 060 человек.

За все время пандемии заболевание перенесли 1 млн 177 тыс. 356 жителей Москвы.

Накануне сообщалось о выздоровлении 2 911 и гибели 61 человека.

С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше двух тысяч случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.