Поиск
AНачало в 16:15Белоруссия БелоруссияШвейцария ШвейцарияBНачало в 16:15Италия ИталияКанада КанадаAНачало в 20:15Швеция ШвецияСловакия СловакияBНачало в 20:15Финляндия ФинляндияЛатвия Латвия

Число новых случаев COVID в Москве четвертые сутки подряд превышает 3 тыс.

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 3 719 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его данным, накануне сообщалось о регистрации 3 241 заболевших. Таким образом, число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 478 или более чем 13%.

В Москве четвертые сутки подряд выявляют более 3 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за 24 часа 2 547 москвичей. Всего от коронавируса вылечились 1 млн 60 тыс. 588 жителей столицы.

За сутки в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв инфекции достигло 20 060 человек.

За все время пандемии заболевание перенесли 1 млн 177 тыс. 356 жителей Москвы.

Накануне сообщалось о выздоровлении 2 911 и гибели 61 человека.

С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше двух тысяч случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.

Хроника коронавируса. Май.

19
В индийском Хайдарабаде сотрудники полиции выходят на улицу в шлемах в форме вирусной инфекции, напоминая жителям о мерах предосторожности во время пандемии26 мая. Одна из школ в испанской провинции Мурсия из-за коронавируса перенесла часть уроков из классов на пляж.25 мая. Сотрудники тайской авиакомпании после вакцинации препаратом Sinovac от COVID-19 в Бангкоке.24 мая. В Каракасе прошел заезд на мотоциклах, мопедах и скутерах The Distinguished Gentleman’s Ride.21 мая. Филармонический оркестр Бразилиа выступил у больницы в поддержку врачей, борющихся с пандемией COVID-19.20 мая. Власти Сингапура ввели строгие ограничения на социальную и общественную деятельность до середины июня. &#8232;18 мая. В Индонезии за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На фото: религиозный ритуал в деревне Тегаллаланг на Бали.17 мая. Музей науки в Лондоне откроется для посетителей 19 мая с новой выставкой "Medicine: The Wellcome Galleries".14 мая. Семь новых случаев COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые с 20 апреля.13 мая. В Индонезии дезинфицируют мечети в преддверии Ураза-байрама.11 мая. В Пражском Граде зажгли свечи в память о жертвах пандемии COVD-19 в Чехии.7 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
В индийском Хайдарабаде сотрудники полиции выходят на улицу в шлемах в форме вирусной инфекции, напоминая жителям о мерах предосторожности во время пандемии
Хроника 09 января 2020 года – 30 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин объяснил прирост случаев COVID в Москве праздниками и сезонностью

Собянин объяснил прирост случаев COVID в Москве праздниками и сезонностью

Дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве в воскресенье

За день в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков

За день в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков

Первый за 100 лет новый железнодорожный вокзал открыли в Москве

Первый за 100 лет новый железнодорожный вокзал открыли в Москве

В Москве затопило участок Боровского шоссе у станции метро "Говорово"

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов остался доволен приговором экс-полицейским

Голунов остался доволен приговором экс-полицейским

Пятерых уроженцев Таджикистана осудили за подготовку теракта в Москве

Заболеваемость COVID в Москве вторые сутки превышает 3 тыс. человек

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой вечером в пятницу

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой вечером в пятницу

На Москву надвигается гроза

На Москву надвигается гроза
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');