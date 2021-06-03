Москва доразместит два выпуска классических облигаций летом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Москва планирует завершить размещение двух выпусков облигаций - трех- и пятилетних классических - в июне-июле, сообщил "Интерфаксу" в четверг заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Еще два выпуска облигаций до конца не размещены. Первый - это трехлетние облигации в объеме 35 млрд руб. и пятилетние облигации в объеме 70 млрд рублей, мы их размещать планируем в конце июня - начале июля", - сказал Ефимов "Интерфаксу" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Он пояснил, что речь идет о классических выпусках.

Российская столица в 2021 году после многолетнего перерыва вышла на рынок заимствований.

27 апреля Москва провела аукцион по размещению первого транша объемом 35 млрд руб. трехлетнего выпуска облигаций 72-й серии номинальным объемом 70 млрд руб.

Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых, доходность составила 6,73% годовых.

Объем спроса в 2,3 раза превысил объем предложения.

27 мая правительство Москвы разместило выпуск "зеленых" облигаций города 74-й серии объемом 70 млрд руб. по ставке в размере 7,38% годовых.

Ранее в четверг сообщалось, что Москва 10 июня проведет аукцион на МосБирже по размещению 73-го выпуска пятилетних облигаций номинальным объемом 70 млрд руб. На аукционе будет предложен транш объемом 35 млрд руб.

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд руб. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году.

Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд руб.