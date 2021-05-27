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Москва разместит выпуск "зеленых" облигаций по ставке 7,38%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство Москвы установило ставку 1-го купона "зеленого" выпуска облигаций города 74-й серии объемом до 70 млрд рублей в размере 7,38% годовых. Об этом сообщается на сайте департамента финансов столицы.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,29-7,38% годовых и в процессе маркетинга не изменялся.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,42-7,52% годовых.

Сбор заявок проходил 25 мая с 10:00 до 15:00 и 26 мая с 10:00 до 13:00 (по московскому времени).

Техразмещение выпуска пройдет 27 мая.

Уполномоченный агент по размещению облигаций – АО "Гарант-М".

Организаторами размещения выступят "ВТБ Капитал", Альфа-банк, "BCS Global Markets", Газпромбанк, МКБ, банк "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк и БК "Регион".

Средства, полученные от их размещения, будут направлены на финансирование проектов, положительно влияющих на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей – приобретение электробусов и строительство новых участков и станций Большой кольцевой линии метро.

На прошлой неделе Международная ассоциация рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) включила "зеленые" облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития. ICMA является крупнейшей международной саморегулируемой организацией мирового финансового рынка, насчитывающей около 600 членов, которые представляют более 60 стран. Ведение реестра осуществляется с 2016 года.

Впервые после многолетнего перерыва 27 апреля Москва провела аукцион по размещению первого 3-летнего транша облигаций 72-й серии объемом 35 млрд рублей при номинальным объеме выпуска 70 млрд рублей. По итогам открытого аукциона спрос в 2,3 раза превысил объем предложения.

Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых, номинальный объем выпуска – 70 млрд рублей.

Доходность составила 6,73% годовых.

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением – на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей, пока зарегистрировано 3 выпуска на 210 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2021 год запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов – 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета – 510 млрд 14,426 млн рублей.

Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года – 426 млрд рублей.

Москва

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