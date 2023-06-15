Собянин допустил выход на рынок заимствований в 2025-2027 годах из-за реновации

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Москве в 2025 - 2027 года, возможно, придется выйти на рынок заимствований в связи с высокими тратами на программу реновации, в этом году на рынок заимствований город выходить не будет, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году точно не придется (...), а вот в 2025-2027 годах, возможно, придется, не в связи с низкими доходами, а из-за того, что мы входим в фазу супервысоких трат на реновацию", - ответил он на вопрос о том, придется ли Москве выходить в 2023 году на рынок заимствований.

Он отметил, что при проведении программы реновации возникает "горб расходов", который потом снижается.

"Идет возвратность этих вложений. И, в конечном итоге, она окупит себя, но на какой-то период потребуются высокие вложения. И эти большие вложения (возможны - ИФ) либо за счет уменьшения других направлений адресной программы, либо за счет заимствований. И так, и так возможно", - добавил мэр.

Он также сказал, что дефицит бюджета города в 2023 году носит технический характер.

В ноябре 2022 года Собянин подписал закон "О бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". В нем общий объем доходов бюджета города в 2023 году планировался на уровне 3,746 трлн рублей, общий объем расходов - 4,183 трлн рублей. Дефицит бюджета 2023 года предполагался в объеме 436 267 965 000 рублей.