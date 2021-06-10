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В Подмосковье задержали браконьеров, убивших кабана из арбалета

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Административное дело возбуждено в отношении браконьеров, убивших кабана на территории Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

"В ночь на среду, 10 июня, сотрудники Бронницкого охотхозяйства, МВД и управления государственного охотничьего надзора Минэкологии провели операцию по задержанию браконьеров в Раменском городском округе", - говорится в сообщении.

По словам зампреда подмосковного правительства - министра экологии и природопользования Андрея Разина, в ходе операции были задержаны два легковых автомобиля, в которых обнаружены арбалет, оборудованный специальным прицелом, а также туша кабана.

"Разрешения на охоту у задержанных граждан не было. Автомобили изъяты, возбуждено дело об административном правонарушении", - приводит слова Разина пресс-служба.

Московская область

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